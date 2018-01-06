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Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 11:13 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ajanslardan son dakika habere göre; Başakşehir Kayabaşı'nda minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı.

Kaza Kayabaşı Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , Cemal Çelik(47) hakimiyetindeki otomobil karşı yönden gelen minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası Çelik'le birlikte otomobilde bulunan 3 kişi ve minibüs şoförü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil ile minibüs içinde sıkışan kişileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Cemal Çelik'e sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. Çelik, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise evre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nediyle İstiklal Caddesi her iki yönde de trafiğe kapandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Başakşehir istanbul

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Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 14 yorum
İstanbul'da bir servis terörü var. Tüm yollarda emniyet şeritlerini işgal edip kendi aralarında trafik oluşturuyorlar. Ambulansla gelen öldü mü kaldı mı umurlarında değil. Işık ihlalleri , yola dalmalar... Bunlara artık dur denilmeli yoksa daha çok canımız gidecek.
@hedefturan64 bunu yapan bir tek servis söförleri degil sivil araclarin bir coguda yapiyor.. bizim sikintimiz insanlarimizin azalan insanliginda..
istanbulda dolmus minibisi halk otobusu taksi teroru yok..servis teroru var oylemi..
@beyinileyorum minibüs , dolmuş , halk otobüsü ve taksinin geçtiği yerde emniyet şeridi mi var ki işgal etsinler ? Şehir içini kastediyorsan haklısın minibüs başta olmak üzere her birine günde elli değnek vuracaksın para cezası kesmiyor onları. @taximlei insanlık zaten bitmiş ona lafım yok. Emniyet şeritlerinde ben servisleri görüyorum o yüzden yazdım tem kullanan herkes de dediklerime şahittir.
@hedefturan64 servis araclarida sivil servisciler disinda baskalarida yapiyor ama %80 servisci
Geçmiş olsun; arkadaş şehir içinde hangi hızlara çıktınızda araç içinde sıkışacak kadar sağlam kaza yaptınız, yerler ıslak gözünüz körmü ? umarım gerekli dersi almış tecrübe edinmişsinizdir, ALLAH şifa versin.
Fazla şaşırmamak gerek Turex servisi insanların hayatlarını göz gire göre riske atıyorlar şoförlere 10 tek servis yaptırıp 4 saat uykuyla çalıştırıyorlar havalimani personeliyim yaklaşık 40 servis guzargahimiz gun gecmiyoki birinden kaza haberi gelmesin çok şükür böylesini yaşamadık ama yakındır canim ülkemde insan hayati çok ucuz sıradaki yolcu otobüsü harfiyat kamyonu yada yine servis kazasına bakalım
canına kast etmek isteyen istanbulda yaşasın.....
kendine eziyet çektirmek istiyorsan en iyi yer istanbul....
Köyünde memleketinde eşeğin başını doğrultamayan gelmiş İstanbul da kamu hizmeti veriyorlar. Çoğu zaman kendimi yürüyel lira olarak hissediyorum.
yapsınlar İstanbul'da adam akıllı tüm herkesi kapsayan yeni ehliyet sınavı bakın bakalım kaç tanesi almaya hak kazanır direksiyon başına çıkan herkes kendini pilot sanıyor kesinlikle suçlu araç yada şirket değil kullanan şoför yorgunsun kullanma dikkatli yol al sonuç nasıl olur görürüz
bu kazanın sebebini bilemiyorum ama şu küçük ticari araçlar motor güçleri fazla ve çok hafif, küçük araç oldukları için gereğinden fazla hızlı ve tehlikeli manevralar yapıyorlar. ticari oldukları için çoğu yerde 70i geçmemeleri gerekiyor ama, genellikle dengesiz şekilde 120-130 hızlarda seyrediyorlar.
hedefturan sen okuma zorlugumu çekiyorsun haberde ne demiş servis aracına çarpan hususi araç demiş sen yolunda git adam kontrolü kaybedip çarpsın çarpılan servis aracı olunca suçlu oylemi kusura bakmayın ama sizin yaptığınız ahmaklık o zaman olan her kazada tüm araçlar suçlu burada servis sadece yolunda gittiği için suçlu hemen servis terörü anlaşılan serviscilerle sorunun var kazadır yaşanır herkes herkesin yerinde olabilir bunu unutma
mcelik sen turex diye yorum yaparken havalimanı ana servisini altur yapıyor turex sınırlı sayıda servis yapıyor on tek çeken servis şoförü de yok ona bakarsan havalimanı personeli kadar burnu büyük insanları aşağılayan bir insan daha yok buna ne demeli sorun bakalım orada servis çeken 1300 araca nasıl bir çalışan personel topluluğu var yorum yapılırken birde ben ne yapıyorum diye bir düşün istersen
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