Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

F.Y. isimli bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Y.Y., jandarma tarafından yakalandı. Erzincan Valiliği'nce Savaş Durmaz'ın, dünkü olay gibi yine kan davası nedeniyle öldürülmüş olabileceği belirtildi.

DHA'nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde, Erzincan- Refahiye yolunun 60'ıncı kilometresindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, kan davası nedeniyle iki ailenin fertleri arasında dün çıkan silahlı çatışmada ölen İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan almak üzere İstanbul'dan yola çıktı. Erzurum'a gitmek üzere yolda olan Durmaz, Erzincan'daki dinlenme tesisine geldiği sırada silahla vurularak, öldürüldü. Olayda F.Y. isimli bir kişi de ağır yaralandı. F.Y., Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın faili olduğu belirtilen Y.Y. ise silahıyla birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dün Erzurum ili Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde seçim alanında kan davası nedeniyle meydana gelen ve iki aileden 1'er kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı olayın devamı niteliğinde olduğu değerlendirilmekte olup olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.