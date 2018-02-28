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Son dakika! Kadıköy'de toprak kayması!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 11:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Kadıköy'de 4 katlı binanın yanındaki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bina boşaltılırken otoparkta askıda kalan 2 otomobil oluşan çukura düşmemesi için ağaçlara bağlandı.

Kadıköy'deki olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Acıbadem Faik Ali Sokak'taki inşaat alanında sağanak yağmurun da etkisiyle toprak kayması oldu. İnşaatın hemen yanındaki 4 katlı binadakiler korkuyla evlerini terk etti. Binanın otoparkında bulunan 2 otomobil ise oluşan çukura düşmek üzereyken askıda kaldı.

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Çevredekiler araçları çukura yuvarlanmaması için iplerle ağaca bağladı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy toprak kayması

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
gecmis olsun,bu arada baslık yine cılgın;ufo düştü sandım kadıkoye
ulan ne gerginlik veriyorsun mynet
sizin yapacağınız haberin... Attığınız başlıklar insanın aklını çıkarıyor.Adam gibi başlık atın.
yaramaz cocuk mynet hanimiş ağaç.
yaralı varmı
Başlığa bakarsanız kadıköy e atom bombası atıldı . bu kadar mallık herkese nasip olmaz
Bir haber başlıgı ancak bu kadar abartılabilirdi..
Hahaha feci olay , büyük panik yandı öldü geberdi bu nedir yaa .İnsanları yanıltmayı kandırmayı ne çok seviyosunuz sırf reyting için .Yangına körükle gidiyorsunuz resmen sizin yapıcanız haberciliğin taaa...
Noldu kuzey kore atom bombasımı atmış kadıköye..
Gene canınızı ağaçları kurtarmış kesin bakalım nereye kadar keseceksiniz açgözlü mütahitlerin
CHP li belediyenin verdiği inşaat ruhsatı ancak böyle olur.
Her önünüze gelene,her önünüze gelen kar oranı yüksek yere inşaat yaptırın;jeoloji,inşaat,zemin mekaniği mühendislik dallarını hiçe sayın,kentsel dönüşüm adına olmadık çirkinlikleri yaratın,bakalım başımıza daha hangi dertleri açacaksınız.
kim ölmüş ??????????*?'?*
iş güvenliği önemlidir ,siz,biz hepimiz tedbirsizlikten muzdarip olabiliriz.Boşaltılan evde yaşayanlar nereye gidecek ? Toprak kaymasına sebep olan inşaat sahibi konaklamalarını karşılayacak mı ?
küçük enişte füze gönderdı sandım başlık ne oyle
Neden 1 tane akılı çıkıp çekiciyle çekmemiş arabaları
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