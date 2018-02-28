Son dakika! Kadıköy'de toprak kayması!

Kadıköy'deki olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Acıbadem Faik Ali Sokak'taki inşaat alanında sağanak yağmurun da etkisiyle toprak kayması oldu. İnşaatın hemen yanındaki 4 katlı binadakiler korkuyla evlerini terk etti. Binanın otoparkında bulunan 2 otomobil ise oluşan çukura düşmek üzereyken askıda kaldı.
Çevredekiler araçları çukura yuvarlanmaması için iplerle ağaca bağladı. (DHA)
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