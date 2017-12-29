Son Dakika: Kocaeli'de büyük yangın!

Başiskele'de kağıt deposunda başlayan ardından da kısa sürede rüzgarın etkisiyle yan tarafında bulunan gıda deposuna, daha sonra da bir otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
"DEPO DA GİTTİ DEPO"
Etraftaki vatandaşların çaresiz halleri kameralara yansıdı. "Depoda gitti depo" diye bağıran bir vatandaş "yardım isteyin" diye yalvardı.
İşte ilk fotoğraflar;
Holding patronu adliyede... Yüzünü montuyla gizledi
İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı
Arabasının arkasına yazılar astı, arkadaşlarıyla mangal partisi verdi! Genç kadının boşanma sevinci
Anneleri bile şoke oldu! Sadece 5 ayda...
Göl canavarı ortaya çıktı!
Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınlar artık gözaltına alınmayacak, eğitime gönderilecek
Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor
Beylikdüzü'nde yasak aşk dehşeti
Abdullah Gül'den flaş hamle!
Erdoğan, Sarraf sorusuna yanıt verdi
Instagram'ın yeni özelliği büyük tepki çekti
Canan Karatay ömrü uzatan besini açıkladı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum