HABER

Son Dakika: Kocaeli'de büyük yangın!

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 08:09 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ajanslardan son dakika olarak geçen habere göre; Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan kağıt deposunda yangın çıktı. Yangın güçlükle kontrol altına alındı

Başiskele'de kağıt deposunda başlayan ardından da kısa sürede rüzgarın etkisiyle yan tarafında bulunan gıda deposuna, daha sonra da bir otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

"DEPO DA GİTTİ DEPO"

Etraftaki vatandaşların çaresiz halleri kameralara yansıdı. "Depoda gitti depo" diye bağıran bir vatandaş "yardım isteyin" diye yalvardı.

İşte ilk fotoğraflar;

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yangın izmit Kocaeli Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

Alper Potuk fena yakalandı

Alper Potuk fena yakalandı

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan ev mektubu

Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan ev mektubu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok geçmiş olsun...
Diğer Haberler
4 emniyet müdür, 4 asayiş müdür değişti cinayet çözülemedi

4 emniyet müdür, 4 asayiş müdür değişti cinayet çözülemedi

Eşcinsel çiftin isteğini reddetti, hayatının şokunu yaşadı

Eşcinsel çiftin isteğini reddetti, hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

Muğla'da tarlada bulunan cesedin katili çok şaşırttı!

Muğla'da tarlada bulunan cesedin katili çok şaşırttı!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

Lüks otomobilli trafik magandası kamerada

Lüks otomobilli trafik magandası kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.