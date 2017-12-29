Son Dakika: Kocaeli'de büyük yangın!

Başiskele'de kağıt deposunda başlayan ardından da kısa sürede rüzgarın etkisiyle yan tarafında bulunan gıda deposuna, daha sonra da bir otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

"DEPO DA GİTTİ DEPO"

Etraftaki vatandaşların çaresiz halleri kameralara yansıdı. "Depoda gitti depo" diye bağıran bir vatandaş "yardım isteyin" diye yalvardı.

İşte ilk fotoğraflar;