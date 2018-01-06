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Son dakika! Konya'da müteahhit bürosuna silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 11:45 | Son Güncelleme 2 saat önce

Son dakika haberine göre, Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaat ve müteahhit bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından adrese çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya silahlı saldırı Ereğli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tayyipin yeni törkiyesi...gayet normal.....
ey maaşallah her gün herkes kendi adaletini yaratıyor. yöneticilerimiz uyuyor mu? şimdi akp başkanı arayıp özel inceleme talimatı verdim der, adalet ve kurumları uyuyor yaaaa
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