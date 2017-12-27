Son dakika! Sancaktepe'de bir evde 2 kişinin cesedi bulundu

Sancaktepe Sarıgazi'de bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede 2 erkeğe ait ceset bulundu. 6 kişinin kaldığı belirtilen eve ihbar üzerine sabah saatlerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Eve gelen polisler, Barış K. ve Metin K.'nin cesediyle karşılaştı. İki kardeşin çekiç ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi. Bir süre sonra yakındaki bir kahvehanede yine bıçak ve çekiçle Hüseyin Batmaz'ın yaralandığı belirlendi. Olayla ilgili Mehmet B. gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)