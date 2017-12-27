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Son dakika! Sancaktepe'de bir evde 2 kişinin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 10:30 | Son Güncelleme 4 saat önce

Son dakika haberine göre, İstanbul Sancaktepe Sarıgazi'de bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede 2 erkeğe ait ceset bulundu. Eve gelen polis ekipleri, Barış K. ve Metin K.'nın cesediyle karşılaşırken, iki kardeşin çekiç ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi.

Sancaktepe Sarıgazi'de bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede 2 erkeğe ait ceset bulundu. 6 kişinin kaldığı belirtilen eve ihbar üzerine sabah saatlerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Eve gelen polisler, Barış K. ve Metin K.'nin cesediyle karşılaştı. İki kardeşin çekiç ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi. Bir süre sonra yakındaki bir kahvehanede yine bıçak ve çekiçle Hüseyin Batmaz'ın yaralandığı belirlendi. Olayla ilgili Mehmet B. gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ceset Sancaktepe istanbul Sarıgazi

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Bir evde cesetler bulundu denince insanın aklına 10-15 kişinin cesedi bulunmuş gibi geliyor.
SANA İKİ CESET HABERİ AZ MI GELİYOR 3 CÜSÜ DE SEN OLSAN TAM OLURDU NE DERSIN
TÜRKİYE CUMHURYETİNİN CİVİSİNİ CIKARTIRSAN BU ÜLKEDE HERBOK YENİLİR ZATEN MİLLET KART KREDİ BATAĞINDA OLACAĞI BU OLUR
@waylant_anlat_1980 ÇİVİYİ KİM VE NE YAPARAK ÇIKARDI ONU YAZSAYDIN DA KUYRUK ACINI ANLASAYDIK..! HA DİYORSAN Kİ ÇİVİ 1920-1950 ARASI ÇIKTI,ONA TAM DESTEK VERİRİM...
@waylant_anlat_1980 6Bin liralık Telefon piyasaya çıktığı gün kapısında Kuyruğa girmezsen sorun kalmaz ama sizin işiniz bu demi.Ya telefon kuyruğu ya Bankamatik_Market kuyruğu vs.
@palermo544 ne alaka lan kömür soluyan
millet manyadı allah sonumuzu hayretsin
başlıgı görünce evi zombiler basmış sandım çok sayıda cesetler?
YAKINDA SENİN EVİNİ BAŞARILAR MERAK ETME
Ben değilim dostlara duyurulur
millet iyice psikopatlaştı. Allah sonumuzu hayretsin...
@enginalkan_70 AKP den sonra
Allah sonumuzu hayır etsin
KHK ya göre katil fetocuydu bunlar dese belki paçayı yırtar.
bunlar daha başlangıç. yeni çıkarılan kararnameden sonra nerde it puşt takımı varsa vuracak kıracak reise küfğr etti. darbeyi savundu fetö ye destek çıktı gibi salak salak savunmalar yaparak kendilerini kurtaracaklarını sanarak cinayet işleyecekker adamı dapa kaldırım öldğrecek yada dövecekler
bunlar daha iyi günlerimiz gibi sanki.....!!!
İdam geri gelmeli cezalar hafif kalıyo .
aynı uygulama ona da yapılsın ozman buda diğer psikopatlara uyarı olur
yaltak 06 1920 ile 1950 arası kimin çivisini çıkarmışlar kuyruguna mı bastılar
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