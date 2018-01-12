Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

İstanbul’dan Irak’ın Erbil kentine yolcu taşıyan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, Habur-Silopi arasındaki çevre yolunun 6’ncı kilometresinde sabah saat 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kaza haberinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, biri hastanede olmak üzere 3’ü çocuk 9 kişi öldü, 2’si ağır 28 kişi yaralandı.
Devrilen otobüsün altında kalan yaralıların çıkarılması için itfaiye ve jandarma ekipleri büyük çaba harcadı. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma çalışmaları nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı. Kazadan sağ kurtulanlara bölgeye giden askerler yardımcı oldu. Yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitirenlerin birçoğunun Irak vatandaşı olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÜLKELERİNE DÖNÜYORLARDI
Otobüsteki yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak önce Suriye'ye, ardından da Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu tespit edildi.
Bu arada, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş da kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Silopi'ye gitti.
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