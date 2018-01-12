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Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 10:19 | Son Güncelleme 5 saat önce

Son dakika habere göre; Türkiye' den Irak'a yolcu taşıyan otobüs Silopi yakınlarında devrildi. Feci kazada 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Otobüsteki yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu belirlendi.

İstanbul’dan Irak’ın Erbil kentine yolcu taşıyan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, Habur-Silopi arasındaki çevre yolunun 6’ncı kilometresinde sabah saat 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kaza haberinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, biri hastanede olmak üzere 3’ü çocuk 9 kişi öldü, 2’si ağır 28 kişi yaralandı.

Devrilen otobüsün altında kalan yaralıların çıkarılması için itfaiye ve jandarma ekipleri büyük çaba harcadı. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma çalışmaları nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı. Kazadan sağ kurtulanlara bölgeye giden askerler yardımcı oldu. Yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitirenlerin birçoğunun Irak vatandaşı olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜLKELERİNE DÖNÜYORLARDI

Otobüsteki yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak önce Suriye'ye, ardından da Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu tespit edildi.

Bu arada, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş da kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Silopi'ye gitti.

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Silopi Kaza

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
allah rahmet eylesin :-(
Yine bir METRO TURİZM vakası. Sizi Ölmüşlerinize kavuşturur.
Yurt içi metro turizm kazası şimdide yurt dışı. Yazık bu insanlara.
TÜRKİYEDEN IRAKA YOLCU SEFERLERİMİZDE VARMIŞ
allah rahmet etsin ailelerine sabır versin
METRO . kapatın şu firmayı lütfenn
Bu firmanın bu kadar vukuatı var nerde bu devlet nerde bu millet
@erolsez Devletle koyun koyuna...
Allah rahmet eylesin TÜRKMEN gardaşlanıza
metro turizm kapatılsın diyorsunuz da kapatsa ne olucak.yerine 5 tane başka firma açar işine devam eder.otobüslerin büyük çoğunluğu şöförlerin şahsına ait.metro şöförleri otobüsleriyle beraber kiralıyo.metroyu kapatmaktn ziyade bu sistemi yasaklamalılar
metronun tahtalıköy seferleri yurtdışına açılmış
allah rahmet eylesin...
METRODA birinin ahımı var Ölenlere ALLAH rahmet eylesin.
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