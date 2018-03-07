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Son dakika: TEM Otoyolu'nda araç yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 15:45 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, TEM Otoyolu'nda bir araçta yangın çıktı. Araç yangınının ardından TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

İstanbul’da TEM otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkiinde otomobil yangını yaşandı.

Otoyolda seyir halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

trafik-durumu

Sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle otoyoldaki iki şehit trafiğe kapatıldı. Yol boyunca uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından otoyol yeniden ulaşıma açıldı.

TEM-YANGİN

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Anahtar Kelimeler:
istanbul TEM Mahmutbey

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yanıyorsun Fuat Abi
Bir araç için 8 şerit yol kapandı bu işte bir iş var!!!
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