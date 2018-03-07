Son dakika: TEM Otoyolu'nda araç yangını

İstanbul’da TEM otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkiinde otomobil yangını yaşandı.

Otoyolda seyir halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle otoyoldaki iki şehit trafiğe kapatıldı. Yol boyunca uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından otoyol yeniden ulaşıma açıldı.