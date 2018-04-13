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Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 03:28 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeki bir otobüs yanarak kullanılmaz hale geldi. Yolcular son anda tahliye edilirken yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeki bir otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale-İzmir karayolu Sarımsaklı mevkisinde seyreden Bülent Kantekin yönetimindeki 77 BK 599 plakalı bir tur şirketine ait otobüsün buzdolabı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BİR ANDA ALEVLER SARDI

Durumu fark eden Kantekin, aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti. Daha sonra kısa sürede alevler otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Otobüsün kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
tur otobüsü yangın Balıkesir Ayvalık

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