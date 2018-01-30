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Son dakika! Van-Hakkari karayolunda feci kaza

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 08:52 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Van-Hakkari karayolunun 70'nci kilometresinde bir kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 ölü, 2 yaralı olduğu belirtildi.

Son dakika! Van-Hakkari karayolunda feci kaza

Van'ın Gürpınar ilçesinde kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada, 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Van-Başkale karayolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu, 8 kişi hayatını kaybetti,2 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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kamyon Van minibüs Hakkari Kaza

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