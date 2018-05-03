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Son halini görünce şaşkına döneceksiniz!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 15:58 | Son Güncelleme

Duru güzelliği ile onlarca hayran kazanan Gigi Hadid, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

Fakat bu kez güzel görünümünden ziyade farklı haliyle odak noktası haline geldi. İşte uygulanan Photoshop yüzünden tanımanın imkansız olduğu Gigi Hadi'in o fotoğrafı.

Gigi Hadid'i bu haliyle tanımak imkansız!

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Vogu için kapak pozu veren Gigi Hadid, hayranlarını şaşkına çevirdi.
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Kapak fotoğrafındaki haliyle tanımanın imkansız olduğu Gigi Hadid, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Ten rengi koyulaşan ve yüzü bambaşka bir insana aitmiş gibi gözüken güzel modelin fotoğrafına yoğun bir Photoshop uygulandığı iddia edildi.
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23 yaşındaki model, 'Şaşırtıcı çekim için çok teşekkür ederim. Hikayenin tamamını paylaşmak için sabırsızlanıyorum.' sözleriyle fotoğrafı paylaşırken, sosyal medya kullanıcıları paylaşımı olumsuz eleştiri yağmuruna tutttu.
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İşte Gigi Hadid'in son paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları:
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'Yüzünüz küçülmüş. Çene kemiğiniz olduğundan küçük, burnunuz ise çok daha büyük duruyor. Makyajınızı yapan kişi içinse başarısızlığından dolayı üzüldüm.'
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'Neden bu kadar karardın? Bu senin gerçek rengin değil, değil mi?'
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Gigi Hadid fotoğraf sosyal medya photoshop

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