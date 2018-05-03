Son halini görünce şaşkına döneceksiniz!

Fakat bu kez güzel görünümünden ziyade farklı haliyle odak noktası haline geldi. İşte uygulanan Photoshop yüzünden tanımanın imkansız olduğu Gigi Hadi'in o fotoğrafı.

Gigi Hadid'i bu haliyle tanımak imkansız!

1 / 30 Vogu için kapak pozu veren Gigi Hadid, hayranlarını şaşkına çevirdi.

2 / 30 Kapak fotoğrafındaki haliyle tanımanın imkansız olduğu Gigi Hadid, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

3 / 30 Ten rengi koyulaşan ve yüzü bambaşka bir insana aitmiş gibi gözüken güzel modelin fotoğrafına yoğun bir Photoshop uygulandığı iddia edildi.

4 / 30 23 yaşındaki model, 'Şaşırtıcı çekim için çok teşekkür ederim. Hikayenin tamamını paylaşmak için sabırsızlanıyorum.' sözleriyle fotoğrafı paylaşırken, sosyal medya kullanıcıları paylaşımı olumsuz eleştiri yağmuruna tutttu.

5 / 30 İşte Gigi Hadid'in son paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları:

6 / 30 'Yüzünüz küçülmüş. Çene kemiğiniz olduğundan küçük, burnunuz ise çok daha büyük duruyor. Makyajınızı yapan kişi içinse başarısızlığından dolayı üzüldüm.'

7 / 30 'Neden bu kadar karardın? Bu senin gerçek rengin değil, değil mi?'

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