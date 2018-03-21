SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın başkanı Hakan Bayrakçı Ankara’da gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre; gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı alındığı öğrenilen Hakan Bayrakçı, gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alındığını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden duyuran Bayrakçı, “Ankara’da gece 00.50’de gözaltına alındım. Hayırdır inşallah. Çankaya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüyorlar” ifadelerini kullandı. Bayraktar’ın SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.
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