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Söndürülmemiş izmarit, saman yüklü 2 römork ve traktörü yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 14:09 | Son Güncelleme

KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde iddiaya göre, söndürülmemiş izmarit atılan saman yüklü traktör ve 2 römork alev alev yandı.

Söndürülmemiş izmarit, saman yüklü 2 römork ve traktörü yaktı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde iddiaya göre, söndürülmemiş izmarit atılan saman yüklü traktör ve 2 römork alev alev yandı.
Olay, Akşehir-Yunak karayolunun 35'inci kilometresinde Mevlütlü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Rifat Ö. (38) yönetimindeki saman yüklü 42 Y 562 plakalı traktör, seyir halindeyken alev aldı. Bu sırada, traktöre bağlı 2 römorktaki samanlar da öne devrildi. Saman ve römorklar da yanmaya başladı. Araçtan inen Rifat Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı.
Sürücü Rifat Ö., olayı anlatırken, "Yangını fark edince hemen aşağıya indim. Yanan saman balyalarının traktörün üzerine düşmesi sonucu 2 römork ve traktörüm tamamen yandı" dedi.
Yangına yoldan geçen bir araçtan atılan söndürülmemiş izmaritin neden olduğu iddia edildi. Soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Söndürülmemiş izmarit, saman yüklü 2 römork ve traktörü yaktıSöndürülmemiş izmarit, saman yüklü 2 römork ve traktörü yaktıSöndürülmemiş izmarit, saman yüklü 2 römork ve traktörü yaktı

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