Söndürülmeyen sigara yangına neden oldu

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Sigara nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında evdeki 4 kişi ve 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.
Yangın, saat 17.30 sıralarında 8 Şubat Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre; İş çıkışı eve gelen fabrika işçisi Yasin Can, eşi ve 2 çocuğunun olmadığı sırada iddiaya göre sigara yakarak yatağa uzandı. Bir süre sonra uyuya kalan Can’ın söndürmediği sigara evde yangın çıkmasına neden oldu. Evden yükselen dumanları gören komşuları kapıyı çalarak Can’ı uyarmaya çalıştı. Can, tüm çabalara rağmen kapıyı açmayınca komşuları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye kısa sürede bütün evi saran yangına müdahale ederken, kapıyı kırarak içerideki Yasin Can’ı kurtardı. Bu sırada dumandan etkilenen Can ile 3 komşusu ve 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.
İtfaiye yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, dumandan etkilenenler ise olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yasin Can’ın kullanılmaz hale gelen evi 1 ay önce kredi çekerek aldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
CHP'de kurultay için imza toplama süresi doldu! Gaye Usluer'den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!
CHP'de kurultay krizi! İmza toplama süresi sona erdi, muhalifler yeterli sayıyı bulamadı
Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!
Kendisine zorla oral seks yaptıran kocasına dava açtı
İstanbul Güngören'de kadın turist dehşeti yaşadı!
Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz
İngiliz bakandan Çin'de inanılmaz gaf! Kavgada söylenmez
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum