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Söndürülmeyen sigara yangına neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 20:26 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Söndürülmeyen sigara yangına neden oldu

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Sigara nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında evdeki 4 kişi ve 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.
Yangın, saat 17.30 sıralarında 8 Şubat Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre; İş çıkışı eve gelen fabrika işçisi Yasin Can, eşi ve 2 çocuğunun olmadığı sırada iddiaya göre sigara yakarak yatağa uzandı. Bir süre sonra uyuya kalan Can’ın söndürmediği sigara evde yangın çıkmasına neden oldu. Evden yükselen dumanları gören komşuları kapıyı çalarak Can’ı uyarmaya çalıştı. Can, tüm çabalara rağmen kapıyı açmayınca komşuları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye kısa sürede bütün evi saran yangına müdahale ederken, kapıyı kırarak içerideki Yasin Can’ı kurtardı. Bu sırada dumandan etkilenen Can ile 3 komşusu ve 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.
İtfaiye yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, dumandan etkilenenler ise olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yasin Can’ın kullanılmaz hale gelen evi 1 ay önce kredi çekerek aldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Söndürülmeyen sigara yangına neden olduSöndürülmeyen sigara yangına neden olduSöndürülmeyen sigara yangına neden olduSöndürülmeyen sigara yangına neden oldu

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