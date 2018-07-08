Sönmemiş sigara izmariti yangın çıkardı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, küllüğe söndürülmeden konulan sigara izmariti, iş yerinde yangın çıkmasına neden oldu. Yangının çıktığı dükkan ile alevlerin sıçradığı 2 iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.
Yangın, sabah saatlerinde, Gümüşkuşak Mahallesi'ndeki ucuzluk pazarında çıktı. İş yerindeki küllüğe, iddiaya göre, söndürülmeden konulan sigara izmariti yere düştü. Sönmemiş izmaritin değdiği kanepe tutuşmaya başladı. Kısa sürede dükkanı saran alevler, bitişikteki 2 iş yeri ile dışarıdaki otomobile sıçradı. Yangın ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu iş yerleri ile otomobildeki alevler söndürüldü. Yangın sonucu 3 iş yeri ile otomobilde hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
'Apoletlerini sökerim' tartışması Muharrem İnce'nin oylarını etkiledi mi? İşte sonuçlar
Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu
Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti
Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan ikisi kurtarıldı
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler
Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum