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Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! İngiliz turist tek yumrukta nakavt etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 15:05 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde tatilde tanışıp arkadaş olan iki İngiliz genç otel girişinde öldüresiye kavgaya tutuştu. 19 yaşındaki Henry Boswell, 26 yaşındaki Benjamin Vai’yi tek yumrukta yere serdi. Yoğun bakıma kaldırılan İngiliz genç hayati tehlikeyi atlatamadı. Olay, otelin güvenlik kameralarına yansıdı.

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! İngiliz turist tek yumrukta nakavt etti

Olay, ilçeye bağlı İçmeler Mahallesi’nde bir otelde meydana geldi. Marmaris’e tatil için gelen İngiliz vatandaşı Henry Boswell ve Benjamin Vai, otelde tanışıp arkadaş oldular. Akşam barda eğlenip alkol alan iki genç, otel lobisinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı birbirlerine hakaret edip tartışmaya başladılar. 19 yaşındaki Henry Boswell 2 saat önce tanışıp arkadaş olduğu Benjamin Vai’yi otelin giriş kapısına çağırdı. Otel kapısında tartışmaya devam eden iki genç birbirlerine küfür ve hakaret etmeye devam etti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen münakaşa sonrası İngiliz turistler tekme tokat birbirlerine girdiler. Kavga sırasında Henry Boswell, Benjamin Vai’ye çok sert bir yumruk attı. Aldığı darbe ile yere serilen İngiliz genç ağır yaralandı. Yoğun bakıma alınan Vai’nin başını beton zemine çarpması sonucu beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.Genç adamın hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenirken, Boswell ise polis tarafından gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

İngiliz turistlerin kavgası otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Henry Boswell çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten adam yaralama suçundan yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)


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