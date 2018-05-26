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Sosyal medya bunu konuşuyor: Öldüresiye dövdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 17:43 | Son Güncelleme

Kayseri'de, sosyal medyada dolaşan ve 3 kişinin bir kişiyi öldüresiye dövdüğü görüntüler tepki topladı.

Şeyda AŞATIR-KAYSERİ(DHA) Kayseri'de, sosyal medyada dolaşan ve 3 kişinin bir kişiyi öldüresiye dövdüğü görüntüler tepki topladı. Melikgazi ilçesi Belsin Tramvay Durağı'nda, iddiaya göre; 3 kişi, kendilerini şikayet ederek işten çıkarılmalarına sebep olan kişiyi yakalayarak öldüresiye dövdü. Bu anlar da vatandaşlar tarafından telefonla kaydedilirken, olaya kimsenin müdahale etmemesi dikkatlerden kaçmadı. Saldırganlardan biri, talihsiz adamın kolunu tutarken, diğeri de elindeki cisimle tüm yalvarmalarına rağmen vurmaya devam etti. Vurmanın etkisiyle, dayak yiyen kişinin atletinin yırtıldığı ve düştüğü görüldü. Sosyal medyada kısa süre yayılan bu videodaki dayak yiyen vatandaşın durumu ve olayın faillerinin akıbeti henüz bilinmiyor.

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