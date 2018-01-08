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Sosyal medya doktor Ece'yi konuşuyor! Soruşturmada yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 14:59 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ağrı'da hasta yakınının şiddetine maruz kalan ve ölümle tehdit edilen Dr. Ece Gökyayla, sosyal medyadan yetkililere seslenerek yardım çağrısında bulununca Türkiye'nin gündemine gelmişti. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kadın doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen hasta yakını serbest bırakıldı.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yapan Ece Gökyayla'ya sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını F.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheli F.Ç, savcılıkta verdiği ifadenin ardından salıverildi.

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli pratisyen hekim Ece Gökyayla, kendisine muayene olmak isteyen bir hastayı başka bir doktora yönlendirince hasta yakını F.Ç'nin fiziki ve sözlü saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Genç doktor yaşadığı dehşeti anlattı sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
doktor hanımın yansıttığı gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Savcılık tarafından yapılan inceleme ve kamera kayıtlarında iddia edildiği gibi saldırı söz konusu olmamıştır. Doktor hanımın tayin yaptırmak için tüm Ağrı halkını zan altında bırakması ne Hipokrat yeminine ne de ahlaka sığar. Zaten bu anlayışta bir şehrimizde çalışsa ne kadar verimli olur.
Saldırgan bırakıldığı için doktorları öldürüyorlar, yapılacak olan, doktor hanımın orayı terk etmesi..
Doktora şiddet uygulamak ,doktorun sözkonusu hastaya yada başka hastalara mudahale imkanını ortadan kaldırmak ve belkide geç kalındığı için ölümlere sebebiyet vermek yönünden değerlendirilip bu yönde bir yasa acilen çıkarılmalıdır.... özetle ''ŞİDDET UYGULAYAN ÖLÜME SEBEBİYET VERME '' şeklinde yargılanabilmelidir....
serbest bırakılmasının sebebi güvenlik kamerasından izlenip olayın ne tehdit nede darpla alakası olmadığının ve doktorun sırf tayinini çıkarması için böyle bir. şerefsizliğe başvurdığu ortaya çıkmasıdır
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