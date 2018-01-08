Sosyal medya doktor Ece'yi konuşuyor! Soruşturmada yeni gelişme

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yapan Ece Gökyayla'ya sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını F.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheli F.Ç, savcılıkta verdiği ifadenin ardından salıverildi.

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli pratisyen hekim Ece Gökyayla, kendisine muayene olmak isteyen bir hastayı başka bir doktora yönlendirince hasta yakını F.Ç'nin fiziki ve sözlü saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu.