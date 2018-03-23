Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

1.5 milyon takipçisi olan ve ’Yerli Dan Bilzerian’ olarak bilinen sosyal medya fenomeni Taha Özer, abartılı şekilde müstehcen videolar paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Taha Özer adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
1.5 milyon takipçisi olan ve ’Yerli Dan Bilzerian’ olarak bilinen sosyal medya fenomeni Taha Özer hakkında yapılan şikayetler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan şikayetlerde Taha Özer’in sosyal medya hesaplarından abartılı şekilde müstehcen videolar paylaştığı iddia edildi.
Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği, Taha Özer hakkında yakalama kararı verdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Ar-Ge ve Bilgi İşlem Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 15 Mart 2018 günü Taha Özer’i Ataşehir’deki evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise 4 cep telefonu, 2 laptop, harddisk ve hafıza kartı ele geçirildi. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Taha Özer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı
Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış
Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi
Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!
AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü
FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum