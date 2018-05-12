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Sosyal medya fenomeni 'Köksal Baba' Kayseri'de

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 17:03 | Son Güncelleme

SOSYAL medyada 'Köksal Baba' olarak bilinen Köksal Bektaşoğlu, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Çınar Film Festivali için Kayseri'ye geldi.

Sosyal medya fenomeni 'Köksal Baba' Kayseri'de

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- SOSYAL medyada 'Köksal Baba' olarak bilinen Köksal Bektaşoğlu, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Çınar Film Festivali için Kayseri'ye geldi.
Trabzon'un simgesi haline gelen, 'Köksal Baba' lakabıyla sosyal medyada on binlerce takipçisi bulunan Köksal Bektaşoğlu, 6'ncı Uluslararası Altın Çınar Film Festivali kapsamında 'Köksal Baba: Kırmızı Kamyonet' belgesel filminin gösterimi ve söyleşi programı için kente geldi. Kayseri Forum Alışveriş Merkezi sinema salonunda düzenlenen belgesel gösteriminin ardından yönetmen Koray Söğüt ile oyucular Köksal Bektaşoğlu ve Süleyman Köse, salondaki izleyicilerin sorularını yanıtladı. Köksal Bektaşoğlu'na yoğun ilgi gösteren sinemaseverler, hatıra fotoğrafı çektirmek için birbiriyle yarıştı.

FOTOĞRAFLI

Sosyal medya fenomeni 'Köksal Baba' Kayseri'de

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