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Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 03:28 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim İlçesinde emekli 2 çocuk babası 53 yaşındaki Atilla K. sosyal medya hesabından veda ve vasiyet notu paylaşınca herkes evine koştu. Çilingir yardımı ile eve giren ekipler şahsın cansız bedeni ile karşılaşınca savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Edinilen bilgiye göre; Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi üzerindeki bir sitede yaşayan ve 5 ay önce emekli olup 8 yıldır eşinden ayrı olduğu öğrenilen Atilla K. sosyal medya hesabından “Hakkınızı helal edin; çocuklarıma iyi bakın” notu bıraktı.

Karalök’ün bu paylaşımını okuyan herkes şahsın evine koştu. Bir yandan da durumu polise ihbar edip yardım isteyen Karakök'ün evine giden ekipler çilingir yardımı ile girdikleri evde şahsın cesedi ile karşılaştı. Polis ve Savcılık incelemesinin ardından Atilla K. cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Didim sosyal medya

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