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Sosyal Medya hesabından terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 16:09 | Son Güncelleme

Aydın’ın Buharkent ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Savcıllı Mahallesinde ikamet eden V.D.

Sosyal Medya hesabından terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Savcıllı Mahallesinde ikamet eden V.D. (26) isimli şahsın yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde sosyal medya hesabında terör örgütü PKK-YPG propagandası yaptığı tespit edildi. V.D. hakkında jandarma çalışma başlattı. Kimliği ve ikameti belirlenen şahıs jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Nazilli Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şahsın evinde arama yapıldıktan sonra şüpheli V.D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şahsın sorgusu devam ediyor.

Sosyal Medya hesabından terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Sosyal Medya hesabından terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

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