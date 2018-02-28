Sosyal medya üzerinden tacize tutuklama

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Gülay M.’yi sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit eden Erdoğan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, 29 yaşındaki Gülay M. ile iki yıl süre ile sosyal medya üzerinden arkadaş olduğu belirtilen ve genç kadınının bu görüşmeye son vermesinin ardından Erdoğan K.’nin genç kıza sosyal medya üzerinden tehdit ve tacizde bulunduğu iddiasıyla Hatay Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Daha sonra Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Feke ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi’nde ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenilen Erdoğan K., ekipler tarafından gözaltına alındı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da görevine son verilen Erdoğan K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Erdoğan K. çıkarıldığı mahkemece, sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaretten tutuklanırken Gülay M.’yi tehdit ve hakaret ettiği için de yurt dışına çıkma yasağı aldı. Erdoğan K. cezaevine gönderildi.