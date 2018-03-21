Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 6 tutuklama

Adana’da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlarından gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 16 Mart Cuma günü Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar 6 gün boyunca emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şahıslardan 6’sı sosyal medya üzerinden terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken, yaşı küçük 2 kişi savcılıktan serbest bırakıldı.
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