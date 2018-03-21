HABER

Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 20:55 | Son Güncelleme

Adana’da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlarından gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 16 Mart Cuma günü Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana’da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlarından gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 16 Mart Cuma günü Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar 6 gün boyunca emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şahıslardan 6’sı sosyal medya üzerinden terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken, yaşı küçük 2 kişi savcılıktan serbest bırakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!

Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!

İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.