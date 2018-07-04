Sosyal medyada çocuk pornografisi yüklemeleri yapan kişi tutuklandı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, sosyal medyada çocuk pornografisi yüklemeleri yapan kişi, polisin operasyonu ile yakalandı. Bilgisayarlarında çocukların kullanıldığı çok sayıda müstehcen içerikli görüntü bulunan şüpheli, tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çevrimiçi Çocuk İstismarı Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, internet sitelerine çocuk pornografisi yükleyenlerle ilgili çalışma yaptı. Bir sosyal paylaşım sitesinde, çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli çok sayıda görüntü paylaştığı tespit edilen 1 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, bilgisayarlarında çocukların kullanıldığı çok sayıda müstehcen içerikli görüntü bulundu. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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