HABER

Sosyal medyada çocuk pornografisi yüklemeleri yapan kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 16:39 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, sosyal medyada çocuk pornografisi yüklemeleri yapan kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, sosyal medyada çocuk pornografisi yüklemeleri yapan kişi, polisin operasyonu ile yakalandı. Bilgisayarlarında çocukların kullanıldığı çok sayıda müstehcen içerikli görüntü bulunan şüpheli, tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çevrimiçi Çocuk İstismarı Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, internet sitelerine çocuk pornografisi yükleyenlerle ilgili çalışma yaptı. Bir sosyal paylaşım sitesinde, çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli çok sayıda görüntü paylaştığı tespit edilen 1 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, bilgisayarlarında çocukların kullanıldığı çok sayıda müstehcen içerikli görüntü bulundu. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERDostlar tatilde görsünDostlar tatilde görsün
Ecem'in cesedinin olduğu araçla annesini yemeğe götürmüşEcem'in cesedinin olduğu araçla annesini yemeğe götürmüş
Enişte ile kayınbiraderin bıçaklı kavgası kameradaEnişte ile kayınbiraderin bıçaklı kavgası kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...

Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...

Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü

Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü

Adana'da plastik öğütücüsüne düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da plastik öğütücüsüne düşen işçi hayatını kaybetti

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti

Köprüden atladı, polis son anda yakaladı

Köprüden atladı, polis son anda yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.