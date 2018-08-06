Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da avukat Hayri Yaman, evinde bileklerini keserek yaşamına son verdi. Avukat Yaman’ın sosyal medyadaki hesabından kırdığı arkadaşlarından özür dilediği ve ‘Büyük gün 5 Ağustos’ yazdığı belirlendi.
Merkez Mahallesi’ndeki evinde eşinden ayrı yaşayan Avukat Hayri Yaman’a aramalarına rağmen ulaşamayan tanıdıkları bugün evine gitti. Evde kapıyı açan olmayınca polise haber verildi. Gelen görevlilerin nezaretinde açılan evde Avukat Hayri Yaman’ın iki bileğini keserek yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Yaman’ın yaşamına son vermeden birkaç gün önce sosyal medyadaki hesabında “5 Ağustos Büyük Gün…”, "Bu güne kadar kırdığım, üzdüğüm her kim olduysa hepsinden özür diliyorum. Bu yaşamda kırmaya, üzmeye değmez” ve “Son diyeceğim ve isteğim bu ülkeyi kurtarmak için tüm cumhuriyetçiler birleşerek yeni bir hareket parti kurmalılar..” yazdığı belirlendi.
İntihar etmeden önce bir not bırakan avukat Yaman’ın cenazesinin annesinin mezarının yanına gömülmesini istediği ifade edildi.Ceset, otopsi için adli tıpa kaldırıldı.
(FOTOĞRAFLI)
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