HABER

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 02:03 | Son Güncelleme

Avcılar’da avukat Hayri Yaman, evinde bileklerini keserek yaşamına son verdi. Avukat Yaman’ın sosyal medyadaki hesabından kırdığı arkadaşlarından özür dilediği ve ‘Büyük gün 5 Ağustos’ yazdığı belirlendi.

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Merkez Mahallesi’ndeki evinde eşinden ayrı yaşayan Avukat Hayri Yaman’a aramalarına rağmen ulaşamayan tanıdıkları dün evine gitti. Evde kapıyı açan olmayınca polise haber verildi. Gelen görevlilerin nezaretinde açılan evde Avukat Hayri Yaman’ın iki bileğini keserek yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

"5 AĞUSTOS BÜYÜK GÜN"

Yaman’ın yaşamına son vermeden birkaç gün önce sosyal medyadaki hesabında “5 Ağustos Büyük Gün…”, "Bu güne kadar kırdığım, üzdüğüm her kim olduysa hepsinden özür diliyorum. Bu yaşamda kırmaya, üzmeye değmez” ve “Son diyeceğim ve isteğim bu ülkeyi kurtarmak için tüm cumhuriyetçiler birleşerek yeni bir hareket parti kurmalılar..” yazdığı belirlendi.

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

İntihar etmeden önce bir not bırakan avukat Yaman’ın cenazesinin annesinin mezarının yanına gömülmesini istediği ifade edildi.

(DHA)

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
Ödemişte tren otomobile çarptı: 2 yaralıÖdemişte tren otomobile çarptı: 2 yaralı
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar ettiSosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avcılar intihar Hayri Yaman sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Süper Kupa, Galatasaray'ı yıkan Akhisarspor'un oldu

Süper Kupa, Galatasaray'ı yıkan Akhisarspor'un oldu

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

19 kiloluk obez kedi 'Taci' üzerinden hayvanseverlere önemli uyarı

19 kiloluk obez kedi 'Taci' üzerinden hayvanseverlere önemli uyarı

İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi

İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi

Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...

Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...

Kelebekler Vadisi'nde ölümle oyun! Turistler 'Kadın nerede ölmüş' deyip fotoğraf çektiriyorlar

Kelebekler Vadisi'nde ölümle oyun! Turistler 'Kadın nerede ölmüş' deyip fotoğraf çektiriyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.