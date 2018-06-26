Sosyal medyada PKK propagandasına 1 yıl, 3 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ahmet G, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Ahmet G. ile avukatları hazır bulundu. Suçlamaları reddeden Ahmet G., "Kesinlikle propaganda yapmadım. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu tutuksuz sanık Ahmet G.’yi ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

