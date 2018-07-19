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Sosyal medyada PKK propagandasına 1 yıl 3 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 11:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Bülent B.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Bülent B. (25), 1 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de sosyal medya hesaplarından 2012 yılında, 'Apo, Kürdistan ve gerilla' kelimelerini ön plana çıkardığı paylaşımlar yaptığı iddia edilen işçi Bülent B.'nin tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasında Bülent B. ile avukatı hazır bulundu. Terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı için pişman olduğunu söyleyen Bülent B. "Hesaplarımı da pişmanlığım neticesinde kapattım. Cahilliğime verin. Suçum belli olmadan beni işten çıkardılar. Pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda Bülent B.'yi, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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