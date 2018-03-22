Sosyal medyada silah ticaretine adli kontrol

Samsun’da sosyal medya üzerinden silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişiye adli kontrol verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda internette bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden silahlıların fotoğraflarını paylaşarak sattıkları iddia edilen kişilere yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun’un Tekkeköy, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden ifadeleri alınan 5 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, polisteki sorguları tamamlanan Saadettin P. ve Seydahmet V., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.