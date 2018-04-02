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Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 13:41 | Son Güncelleme

Sosyal medya bu görüntüyle sallandı... İş arkadaşı ile bilek güreşi yapan adamın kolunun kırılma anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada son günlerde hızla yayılan bir video izleyenleri şoke etti.

Nerede çekildiği henüz belli olmayan görüntülerde, iş arkadaşıyla bilek güreşi yapan bir adamın kolunun kırılma anı saniye saniye kaydedildi. Ancak videonun kısa sürede popüler olmasının sebebi kolun kırılması değil, iş arkadaşının yaşanan üzücü olay karşısında verdiği tepki oldu.

Talihsiz adamın kolunun kırıldığı an, diğer arkadaşlarının verdiği soğun kanlı tepki ve kolu kırılan gencin sükuneti, sosyal medyanın yeni fenomeni olmaya aday.

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