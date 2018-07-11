Sosyal medyada terör örgütü propagandasına 6 gözaltı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişi Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik polis tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Edremit'te S.C., A.A., M.E.İ., H.A., Ayvalık'ta A.A., Burhaniye'de ise T.E. adlı kişiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar yapılırken, gözaltına alınanların sorguları Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

