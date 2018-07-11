HABER

Sosyal medyada terör örgütü propagandasına 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 12:11 | Son Güncelleme

BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişi Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik polis tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Edremit'te S.C., A.A., M.E.İ., H.A., Ayvalık'ta A.A., Burhaniye'de ise T.E. adlı kişiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar yapılırken, gözaltına alınanların sorguları Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

PARTNERGörenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü Görenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü
Bayrağı direğiyle birlikte çaldıBayrağı direğiyle birlikte çaldı
FETÖ'nün sözde Kayseri sıkıyönetim komutanına ağırlaştırılmış müebbet (2)- YenidenFETÖ'nün sözde Kayseri sıkıyönetim komutanına ağırlaştırılmış müebbet (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de büyük kriz!

İYİ Parti'de büyük kriz!

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü

Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü

Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı

Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı

Polis intihardan vazgeçirdiği genci sırtında taşıdı

Polis intihardan vazgeçirdiği genci sırtında taşıdı

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza: Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza: Yaralılar var

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.