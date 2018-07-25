HABER

Sosyal medyada 'terör propagandası' yapan Alman vatandaşı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 22:16 | Son Güncelleme

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün  propagandası yaptığı iddiasıyla evinde gözaltına alınan Alman vatandaşı Dennis E., tutuklandı.

Sosyal medyada 'terör propagandası' yapan Alman vatandaşı tutuklandı

HATAY, (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı iddiasıyla evinde gözaltına alınan Alman vatandaşı Dennis E., tutuklandı.
Arsuz ilçesinde, sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen Dennis E., evinde gözaltına alındı. İskenderun Terörle Mücadele Büro Amirliği'nde sorgulanan ve aynı gün işlemleri tamamlanarak İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Dennis E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
Genç kız 20 gündür kayıpGenç kız 20 gündür kayıp
Samsun'daki korkunç cinayet güvenlik kamerasına yansıdı!Samsun'daki korkunç cinayet güvenlik kamerasına yansıdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'daki korkunç cinayet güvenlik kamerasına yansıdı!

Samsun'daki korkunç cinayet güvenlik kamerasına yansıdı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iğrenç olay! Belediye otobüsünde erkek...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iğrenç olay! Belediye otobüsünde erkek...

Samsun'un İlkadım ilçesinde 'yok artık' dedirten olay! 2 lira için değer miydi?

Samsun'un İlkadım ilçesinde 'yok artık' dedirten olay! 2 lira için değer miydi?

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Otobüs sürücüsünden örnek hareket!

Otobüs sürücüsünden örnek hareket!

Başkent'te kan donduran eski koca dehşeti! Ev hapsi, işkence, darp...

Başkent'te kan donduran eski koca dehşeti! Ev hapsi, işkence, darp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.