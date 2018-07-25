Sosyal medyada 'terör propagandası' yapan Alman vatandaşı tutuklandı

HATAY, (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı iddiasıyla evinde gözaltına alınan Alman vatandaşı Dennis E., tutuklandı.
Arsuz ilçesinde, sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen Dennis E., evinde gözaltına alındı. İskenderun Terörle Mücadele Büro Amirliği'nde sorgulanan ve aynı gün işlemleri tamamlanarak İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Dennis E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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