Sosyal medyada terör propagandası yapan mali müşavire 2 yıl 1 ay hapis

Erzurum’da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 4. Ağır Ceza mahkemesinde tutuklu yargılanan Serbest Mali Müşavir A.O., 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sosyal paylaşım sitesi facebook hesabından bölücü terör örgütünü övücü nitelikte yorum ve paylaşımlarda bulunan A.O., geçtiğimiz Aralık ayında gözaltına alındı. A.O., ’terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklu yargılanan A.O., Erzurum 4. Ağır Ceza mahkemesinde, terör örgütü propagandası suçlamalarını kabul etmedi. A.O., "Benim facebook hesabından diğer gelen paylaşımları paylaşım yaparak özgür ifadelerimi kullandım. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme heyeti karar duruşmasında tutuklu sanık A.O.’yu ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk süresi, verilen ceza miktarı ve temyiz incelemesinde geçecek süre dikkate alınarak tahliyesine karar verdi.
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