Sosyal medyada ’terör propagandası’ yapanlara operasyonu: 5 MLKP’li gözaltında

Sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle aranan MLKP terör örgütü üyesi 5 şüpheli, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yapıldığı iddiasıyla 5 kişiyi tespit etti. Sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar ile terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik İstanbul ve İzmir’de bu sabaha karşı yapılan operasyonda S.Ş., P.G., G.İ., A.D. ve F.H.P. adlı 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
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