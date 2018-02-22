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Sosyal medyada terör propagandası yapanlara yönelik operasyonda tutuklu sayısı 20’ye ulaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 20:25 | Son Güncelleme

Kocaeli’de sosyal medyadan terör propagandası yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda tutuklu sayısı 20’ye ulaştı.Kocaeli’de sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı’nı karalamaya yönelik propaganda yaparak halkı sokağa dökmeye çalıştığı iddia edilen kişilere yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kocaeli’de sosyal medyadan terör propagandası yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda tutuklu sayısı 20’ye ulaştı.
Kocaeli’de sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı’nı karalamaya yönelik propaganda yaparak halkı sokağa dökmeye çalıştığı iddia edilen kişilere yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar sonrasında polis ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlenerek HDP ve DBP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. 20 kişiden 13’ü hafta içerisinde adliyeye sevk edildi ve çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Tutuklanan 13 kişinin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.Y., Ç.Ç., İ.B., M.P., H.D., D.B.K., T.D. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son yapılan tutuklamalarla birlikte operasyonda gözaltına alınan 20 kişinin hepsi tutuklandı.

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