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Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 18:06 | Son Güncelleme

Antalya’da, sosyal medya hesaplarından Zeytin Dalı Harekatı aleyhine paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü propaganda yapan ve Suriye Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na karşıtı paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Antalya’da, sosyal medya hesaplarından Zeytin Dalı Harekatı aleyhine paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü propaganda yapan ve Suriye Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na karşıtı paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Konyaaltı, Kumluca ve Elmalı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma, K.Ş. ve M.E.’yi gözaltına alırken, H.A.F.’nin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamak üzere jandarmaya getirildi.

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