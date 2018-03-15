Sosyal medyada terör propagandasına 2 tutuklama

Samsun’da sosyal paylaşım sitesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili olumsuz paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerindeki sosyal paylaşım sitesi üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na karşı olumsuz paylaşımlar yaptıkları iddia edilen emekli öğretmen Mehmet K. ile inşaat işçisi Ferdi Ç.’yi gözaltına aldı.
TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mehmet K. ve Ferdi Ç., "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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