HABER

Sosyal medyada terör propagandasına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 15:37 | Son Güncelleme

Samsun’da sosyal paylaşım sitesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili olumsuz paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerindeki sosyal paylaşım sitesi üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na karşı olumsuz paylaşımlar yaptıkları iddia edilen emekli öğretmen Mehmet K.

Sosyal medyada terör propagandasına 2 tutuklama

Samsun’da sosyal paylaşım sitesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili olumsuz paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerindeki sosyal paylaşım sitesi üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na karşı olumsuz paylaşımlar yaptıkları iddia edilen emekli öğretmen Mehmet K. ile inşaat işçisi Ferdi Ç.’yi gözaltına aldı.
TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mehmet K. ve Ferdi Ç., "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!
Cezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleriCezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleri
Giriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyorGiriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

Hademeden kız öğrenciye taciz skandalı! Müdür olayı böyle kapatmak istedi

Hademeden kız öğrenciye taciz skandalı! Müdür olayı böyle kapatmak istedi

Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)

Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)

Hasta pencereden düştü, doktor arkasından atladı

Hasta pencereden düştü, doktor arkasından atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.