Sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama (Yeniden)

İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin propagandası yaptıkları iddia edilen M.G., R.G., A.G., A.Y. ve Ş.D.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.