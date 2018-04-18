Sosyal medyadan canlı yayınladıkları yolculukları ölümle bitti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP- Şanlıurfa yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada sürücü Servet Barçin (41), yaşamını yitirirken, patronu Mustafa Yaraş ise yaralandı. İkilinin, yolculuk sırasında, sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.
Kaza, dün gece, Gaziantep- Şanlıurfa yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yüksek gerilim hattı firması sahibi Mustafa Yaraş, ehliyeti olmadığı için işçisi Servet Barçin'den kendisini Diyarbakır'a götürmesini istedi. Mersin'in Silifke ilçesinden yola çıkan Barçin yönetimindeki 07 VHG 53 plakalı otomobil, Gaziantep- Şanlıurfa yolunda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada sürücü Barçin yaşamını yitirirken, patronu Yaraş ise yaralandı. Evli ve 3 çocuk babası Servet Barçin'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı Mustafa Yaraş ise ihbarla olay gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YOLDA CANLI YAYIN YAPMIŞLAR
Öte yandan Servet Barçin ile Mustafa Yaraş'ın, yolculuk sırasında, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptıkları görüldü. Canlı yayın kayıtlarında, ikilinin dinledikleri şarkıları ve yolları gösterdikleri görülüyor.
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