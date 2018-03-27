Sosyal medyadan çıplak çocuk resimleri paylaşan şahıs tutuklandı

Samsun’da sosyal paylaşım sitesi üzerinden çıplak çocuk resimleri paylaştığı iddia edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden çıplak çocuk resimlerini paylaştığı iddia edilen Samsun’da bir lokantada çalışan E.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan E.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.B., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.