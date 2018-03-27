HABER

Sosyal medyadan çıplak çocuk resimleri paylaşan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 19:13 | Son Güncelleme

Samsun’da sosyal paylaşım sitesi üzerinden çıplak çocuk resimleri paylaştığı iddia edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden çıplak çocuk resimlerini paylaştığı iddia edilen Samsun’da bir lokantada çalışan E.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Sosyal medyadan çıplak çocuk resimleri paylaşan şahıs tutuklandı

Samsun’da sosyal paylaşım sitesi üzerinden çıplak çocuk resimleri paylaştığı iddia edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden çıplak çocuk resimlerini paylaştığı iddia edilen Samsun’da bir lokantada çalışan E.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan E.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.B., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi cinsiyet değiştirdi

Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi cinsiyet değiştirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.