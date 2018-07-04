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Sosyal medyadan paylaşılan 'ışık ihlali'ne para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 13:43 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, motosikletli Özcan Alper, otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçerken, kask kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medyadan paylaşılan 'ışık ihlali'ne para cezası

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, motosikletli Özcan Alper, otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçerken, kask kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Videoyu izleyen İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Twitter'dan otomobil sürücüsüne 235 liralık cezai işlem uygulandığını duyurarak, "Şakamız yok, biliyorsun. Kuzu kuzu öde" dedi.
Milli Egemenlik Caddesi, TIR parkı kavşağında motosikletiyle kırmızı ışıkta bekleyen Özcan Alper'in arkasından gelen otomobil sürücüsü, durmayıp, hızla geçti. Otomobilin, motosikletin dikiz aynasına çarpması sonucu Alper, düşme tehlikesi geçirdi. Bu anlar ise Alper'in kaskındaki kameraya anbean yansıdı. Özcan Alper, kırmızı ışık ihlalinin yapıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyen İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, otomobil sürücüsünün tespit edilerek, 235 liralık para cezası uygulandığını duyurdu. Turanlı, açıklamasında, şunları kaydetti:
'O adama; yaptığını beğendin mi? Kırmızı ışıktan geçtin, kendini riske ettin hadi neyse peki motosikletli adama çarpmışsın, farkında mısın? Bari okkalı bir özür dile. Bir daha yapma böyle bir hile. Ceza yazılsa bile git kuzu kuzu öde. Peşin öde yüzde 25 indirim var. Şakamız yok, biliyorsun. Sana gelene kadar beklersen 235 lira. Peşin öde düşür üstünden 176.25 lira ya da 15 güne kadar mahkemeye başvur. Yapmadım, etmedim, ben değildim. Takdir senin kardeşim. Sana da motosiklet sürücüsü Özcan beye de geçmiş olsun.'

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Sosyal medyadan paylaşılan 'ışık ihlali'ne para cezası

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