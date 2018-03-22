Sosyal medyadan PKK propagandasına 6 tutuklama

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 6 kişi tutuklandı.
Geçen hafta sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 2'si çocuk 14 kişi, polisin gerçekleştirdiği operasyon ile gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 çocuk, Cumhuriyet Savcısı'nın sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer 12 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden İrfan Ö., Erol A., Nihat O., Mazlum B., Mehmet L., ve Emin B. tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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