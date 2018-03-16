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Sosyal medyadan propaganda yapan ve hakaret eden HDP’li tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 16:45 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakarette bulunduğu ve terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) üyesi Barış K.

Adana’nın Kozan ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakarette bulunduğu ve terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) üyesi Barış K. tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren ve PKK/KCK’yı öven paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Barış K’nın (47) cumhuriyet savcılığının talimatıyla dün gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış K, çıkarıldığı mahkemece, “Terör örgütü propagandası yapmak, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret, suç ve suçluyu övmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Barış K’nın 2015 genel seçimlerinde HDP’den Adana milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

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