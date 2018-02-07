Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 4 tutuklama

Çanakkale’de sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, dün Ayvacık ilçesinde sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 5 şüpheliden 4’ü gözaltına alındı. Şüpheliler bugün tamamlanan işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürüyor.
Teröristlerden Mehmetçik'e havanlı saldırı: 2'si ağır 10 asker yaralı
Kritik bölge teröristlerden temizlendi
Rusya'dan ABD'yi kızdıracak hamle
İstanbul'da aynı günde kan donduran iki olay
Polis kılığında dolandırıcılık kamerada!
Güzeller ordusu sınırdan geçti
Ruhani'den kendi ordusuna sıradışı çağrı: Elinizde ne var ne yok satın
Sahneye mayoyla çıkan güzel şarkıcı gözleri şaşı etti
CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum