Sosyal medyadan terör propagandası yapan 3 üniversiteli serbest bırakıldı

Zonguldak’ta sosyal medya üzerinden Afrin’e yönelik gerçekleştirilen Zeytindalı Harekatı’nı eleştiren ve PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 3 üniversite öğrencisi sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Zeytindalı Operasyonu’nu eleştiren ve PKK-KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Üniversite öğrencisi olan R.İ., Ş.Ö. ve S.B.K. polis ekiplerince sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne getirildi.

"PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na çıkartılan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltındaki 2 kişinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.