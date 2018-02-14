Sosyal medyadan terör propagandası yapan belediye çalışanlarına operasyon

Mersin’de sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan ve Akdeniz Belediyesinde çalışan 8 kişi ile 1 eski çalışan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen ve halen Akdeniz Belediyesinde çalışan 8 kişi ile 1 eski çalışan hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine hareke geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler, örgütü simgeleyen bez parçaları ve örgütsel kitaplar ele geçirildi.