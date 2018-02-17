HABER

Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 19:12 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, sosyal medya hesaplarından 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhine propaganda yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, sosyal medya hesaplarından 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhine propaganda yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhine sosyal medyadan paylaşım yaptığı belirlenen kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. İlçe merkezinde önceden belirlenen evlere yapılan baskınlarda, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya’da kayınbirader dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı

Sakarya’da kayınbirader dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı

Sakarya’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Sakarya’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Bebek kıyafetlerinin arasından 23 bin uyuşturucu hap çıktı

Bebek kıyafetlerinin arasından 23 bin uyuşturucu hap çıktı

Minibüs uçurumdan uçtu

Minibüs uçurumdan uçtu

Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

Sandıklı'da trafik kazası: 2 ölü

Sandıklı'da trafik kazası: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.