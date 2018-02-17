Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, sosyal medya hesaplarından 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhine propaganda yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhine sosyal medyadan paylaşım yaptığı belirlenen kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. İlçe merkezinde önceden belirlenen evlere yapılan baskınlarda, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.