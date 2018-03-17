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Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 12:37 | Son Güncelleme

Bursa’da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde M.Y.

Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

Bursa’da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde M.Y. ve amcasının oğlu A.Y.’nin sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını tespit etti. Yıldırım’a bağlı Karapınar Mahallesi’ne operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 3 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konurken, M.Y.’nin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. 2 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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