Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

Bursa’da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde M.Y. ve amcasının oğlu A.Y.’nin sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını tespit etti. Yıldırım’a bağlı Karapınar Mahallesi’ne operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 3 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konurken, M.Y.’nin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. 2 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.