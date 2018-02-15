Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

Adıyaman’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medyada terör propagandası yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden PKK/PYD terör örgütü propagandası yapan şahısların yakalanması için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri tarafından F.U., I.T., U.Ç, İ.F. ve B.G. isimli şahısların kent merkezinde bulunan ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında F.U., I.T., U.Ç, İ.F. ve B.G. isimli 5 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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